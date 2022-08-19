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Dünya Finlandiya çalkalanmıştı! Testi yaptırdığını duyurdu
Dünya

Finlandiya çalkalanmıştı! Testi yaptırdığını duyurdu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkeyi sarsan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptırdığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:24:00 -
Finlandiya çalkalanmıştı! Testi yaptırdığını duyurdu

Finlandiya, Başbakan Sanna Marin'in görüntüleri ile çalkalandı. Dün çıkan parti görüntülerinin ardından muhalefet, Marin'den uyuşturucu testi istedi.

Marin, parti görüntülerinin ardından "uyuşturucu kullandı" iddialarına cevap vererek, "Uyuşturucu testi yaptırdım. Sonuçlar bir hafta içinde çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bir skandal daha!

Dün arkadaşlarıyla parti yaptığı videoları sosyal medyada gündem olan Marin'in bugün de katıldığı partide, bir erkekle dans ettiği görüntüleri yayınlandı.

Halkın büyük tepkisini çeken Başbakan, bazı testlerden geçmek mecburiyetinde kaldı.

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Yorumlar

Bal

Uyanığa bak. Sanki test sonucunu almak bir hafta sürüyor... EN fazla 24 saat sürer ama tabi bir hafta sonra gündem değişmiş olacak...

cuma aktaş

Bizim çağdaşlar diyorlar ki işte başbakan böyle olmalı. Gece kulübüne gidiyor, sevgilisi var, eğlenmek istiyor yani bir insan olmaya çalışıyor. Burada da böyle başkan istiyoruz diyorlar. Siz defolun onun ülkesinde yaşayın.
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