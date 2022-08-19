Finlandiya çalkalanmıştı! Testi yaptırdığını duyurdu
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkeyi sarsan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptırdığını bildirdi.
Finlandiya, Başbakan Sanna Marin'in görüntüleri ile çalkalandı. Dün çıkan parti görüntülerinin ardından muhalefet, Marin'den uyuşturucu testi istedi.
Marin, parti görüntülerinin ardından "uyuşturucu kullandı" iddialarına cevap vererek, "Uyuşturucu testi yaptırdım. Sonuçlar bir hafta içinde çıkacak." ifadelerini kullandı.
Bir skandal daha!
Dün arkadaşlarıyla parti yaptığı videoları sosyal medyada gündem olan Marin'in bugün de katıldığı partide, bir erkekle dans ettiği görüntüleri yayınlandı.
Halkın büyük tepkisini çeken Başbakan, bazı testlerden geçmek mecburiyetinde kaldı.