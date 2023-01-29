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Dünya Finlandiya aşağılık eylemin arkasında Rusya oluğunu ima etti
Dünya

Finlandiya aşağılık eylemin arkasında Rusya oluğunu ima etti

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, YLE TV1 televizyonuna verdiği röportajda, Kuran'ı Kerim'i yakan aşırı sağcı aktivist Rasmus Paludan'ın Rusya ile potansiyel bağlantılarının "araştırıldığını ve önemli bağlantı delilleri" bulunduğunu belirtti. Haavisto, eylemi Rusya'nın yaptırdığını ima etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 07:36:00 - 2023-01-29 08:20:52
Finlandiya aşağılık eylemin arkasında Rusya oluğunu ima etti

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek isteyen Moskova'nın Kuran yakma eyleminin arkasında olabileceğini ima etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan'ın eylemi sonrası İsveç'in bu şartlarda NATO'ya üyeliğini desteklemeyeceklerini belirtmişti.

Eylemle ilgili olarak Haavisto "Örneğin Rusya ya da NATO üyeliğini istemeyen üçüncü tarafların ortalığı karıştırmak isteyip istemediği soruları akla geliyor. Bu affedilemez bir şey" ifadelerini kullandı.

İsveç'te hükümet halka açık bir şekilde Paludan ve Rusya arasında bir bağlantı olup olmadığı konusunda bir yorumda bulunmadı fakat İsveç Başbakanı Ulf Kristersson "ülkenin askeri ittifak dışında kalmasını isteyen güçlere" atıfta bulundu.

Kristersson, "İsveç'in içinde ve dışında NATO üyeliğini engellemek isteyen güçler var" ifadelerini kullanmıştı.

30 üyeli NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini onaylamayan sadece Macaristan ve Türkiye kaldı.

Sürecinin tamamen bitmediğini vurgulayan Haavisto, Türkiye'nin İsveç'in üyeliği ile ilgili geçici bir duraklamaya girdiği yönünde genel bir kanaat oluştuğunu ve mayıs ayındaki seçimlerden sonra konuya tekrar dönülebileceğini belirtti.

Üç ülke arasındaki resmi müzakereler askıya alınmış olsa da Haavisto, Finlandiya'nın Türkiye ile irtibatını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: euronews

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Yorumlar

osman

 o zaman polis korumasına ne diyeceksin

Cenk

İzin vermezsin Polisle koruma kalkanı oluşturup Bu eylemi yapanın arkasında olmazsın Ondan sonra rusyayı suçla
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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