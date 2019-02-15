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Fındıkta verim ve kalite için zararlılar ile mücadeleyi konuştular

Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen“Fındık Verim ve Kalite İçin Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Toplantısı” Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

15 Şubat 2019 Cuma 12:22
Fındıkta verim ve kalite için zararlılar ile mücadeleyi konuştular

Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen“Fındık Verim ve Kalite İçin Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Toplantısı” Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.


Trabzon Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıya Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gübay ve Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Ticaret Borsası ve Ziraat Odası yetkilileri katıldı.


Fındık bahçelerinde verim ve kaliteyi düşüren zararlı Kahverengi Kokarca böceği ile mücadele yöntemlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşma yapan Vali Ustaoğlu, fındığın ülkemizin en önemli ihracat kaynaklarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, ”Bundan dolayı fındık dış ticaret hacmimizde önemli yer tutuyor. Fındıkta meydana gelen bu tür zararlı olaylara karşı önleyici her türlü tedbiri almaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bu bakımdan bugün burada bilgilendirmek amacıyla yapmış olduğumuz toplantı son derece önemlidir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:22
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