  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
NATO'dan flaş Rusya açıklaması
Alparslan Kuytul hakkında yeni karar
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Ekonomi Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Ekonomi

Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Fındık üreticileri alan bazlı gelir desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:08:00 -
Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta yarından itibaren ödenmeye başlanacak 2020 yılı alan bazlı gelir desteği ödemelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Soydan, AA muhabirine, Türkiye'de fındık üretimiyle uğraşan binlerce üreticiye yarından itibaren alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını belirtti.

Ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştirileceğini aktaran Soydan, bu desteğin üreticilere çok ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Soydan, bu ayın bahçelerde bakım zamanı olduğunu ifade ederek, "Alan bazlı gelir desteği ödemesi üreticilerimiz için adeta can suyu olacak. Bu parayla üreticilerimiz bahçelerini gübreleyecek, gerekli olan ilaçlamayı yapacak. Ödemelerin çiftçilerin tam da bahçelerinde gübreleme, ilaçlama, hastalık ve zararlılarla mücadele yaptığı dönemde yapılacak olması sevindiricidir." dedi.

Üreticilerin dekar başına aldığı 170 lirayı en iyi şekilde değerlendireceğini kaydeden Soydan, "Hem bahçe bakımı hem de bayram öncesi yapılacak bu destekleme ödemesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlıklara, bölge milletvekillerine ve TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum. Destekleme ödemesi çiftçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu
Siyaset

AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP'nin yalanlarını konu alan video bu topraklarla barışık olmayan ve birçok kez bu vatan..
Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı
Dünya

Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı

Latin Amerika ülkesi kan gölüne dönerken ülkede tam bir iç savaş manzarası hakim. Polisin yargısız infaz yaptığı ve bazı evleri de ateşe ver..
ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı
Dünya

ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı

ABD'nin geliştirdiği F-35 savaş uçaklarında ortaya çıkan hatalar birçok ülkenin kafasını karıştırıyor. Bu yüzden Almanya, Fransa ve İspanya,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay