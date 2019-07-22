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Fındık üreten illerin milletvekilleri taleplerini iletti

Fındık üreten illerin AK Parti milletvekilleri tarafından oluşturulan Fındık Çalışma Grubu, hasat öncesiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
Fındık üreten illerin milletvekilleri taleplerini iletti

Fındık üreten illerin AK Parti milletvekilleri tarafından oluşturulan Fındık Çalışma Grubu, hasat öncesiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.


AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün koordinasyonunda yapılan toplantıda Fındık Çalışma Grubu’ndaki milletvekillerinin, TMO’nun alım için görevlendirilmesini, alım kampanyasının ağustos ayının ilk haftasında açıklanmasını, fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olmasını ve Fiskobirlik’e alımlarda etkin rol verilerek, depolarının ve alım ekiplerinin kullanılmasının dile getirdiği ifade edildi.


Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, “Fındık üretimi yapılan bölgelerin milletvekilleri olarak üreticilerimizin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcıları ve TMO Genel Müdürü ile 2019 yılı fındık hasadı öncesi çalışma toplantısında bir araya geldik. 2019 yılı ürünü fındık piyasasının düzenlenmesi, fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması ve alım politikalarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecek. Son yıllarda olduğu gibi bu sene de fındık üreticimizin mağdur olmaması için hükümetimizin gereken adımları atacağına inanıyoruz. Bölge milletvekilleri olarak sürecin takipçisiyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplantıda dile getirdiğimiz konular üzerinde gerekli çalışmaları yapıp kamuoyunu önümüzdeki günlerde bilgilendirecektir’’ dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
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