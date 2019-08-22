Fındık işçilerini taşıyan kamyonet yuvarlandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var İlçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde, Habip Bülbül yönetimindeki kamyonet şarampole yuvarlandı. Kamyonette bulunan işçilerden biride olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetinşarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kamyonet kasasında bulunan işçilerden Fatih Gür (16) kaza yerinde yaşamını yitirdi, 14'ü yaralandı. Ünye ve Terme ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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