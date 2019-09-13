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Fındık işçileri spor tesislerini kullanılmaz hale getirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler, Bolaman Mahallesi’nde bulunan spor tesislerini kullanılmaz hale getirdiler.

13 Eylül 2019 Cuma 14:56
Fındık işçileri spor tesislerini kullanılmaz hale getirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler, Bolaman Mahallesi’nde bulunan spor tesislerini kullanılmaz hale getirdiler.


Aşırı yağmurlar sonucu konakladıkları Saraytepe Mahallesi’nden geçici olarak Bolaman Mahallesi’ndeki futbol sahasına yerleşen işçiler daha sonraki günlerde de burada kalınca tesislerdeki çim saha başta olmak üzere soyunma odaları, banyo ve tuvaletler ile birlikte yapılara zarar vererek tesisleri kullanılmaz hale getirdiler.


Tesisleri incelemeye giden Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular.


Bolaman Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Fındık işçileri yağan yağmurdan dolayı kaldıkları mahalleden bizim mahallemize geldiler. Uyarıları yapmamıza rağmen yine de bizi dinlemediler ve burayı kullanılmaz hale getirdiler. Vatandaşlarımızın birçok şikayeti oldu. Biz insanlık yaptık fakat onlar maalesef bu davranışımızı su istimal ettiler. Spor tesislerimizi kullanılmaz hale getirdiler. Fatsa Belediyesi temizlik ekipleri burada çalışmalarına başlayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:56
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