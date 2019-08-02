0553 313 94 23

Fındık ihracatında rekor hedefleniyor

Türkiye’nin yeni sezonda rekor düzeyde fındık ihracatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:39
Fındık ihracatında rekor hedefleniyor

Türkiye’nin yeni sezonda rekor düzeyde fındık ihracatı gerçekleştirmesi bekleniyor.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, 2019 ürünü fındıkta verim ile birlikte kalitenin de iyi olduğuna dikkat çekti. Arslantürk “Bu yıl ihracatta özellikle miktar bazında rekorun kırılmasını bekliyoruz. Rekor beklentimiz 2012-2013 ihraç sezonunda gerçekleştirilen 301 bin ton iç fındığın üzerinde olmasıdır. Bu ihracattan da ülkemizin yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir döviz kazanmasını bekliyoruz” dedi.


Türkiye’nin 720 bin hektarlık bir fındık bahçesine sahip olduğunu hatırlatan Arslantürk, “Bizim hedefimiz üretim ile paralel olarak ihracatımızı da arttırmaktır. Üreticilerimiz mevcut bahçeleri daha verimli hale getirip, daha kaliteli fındık ürettikleri takdirde hem kendileri, hem de ihracat ile bu ülke kazanmış olacaktır. Onun için birim alandan verimi son yılların ortalaması olan dekarda 90 kilogramın 2-3 kat üzerine çıkarmamız lazımdır. Türk çiftçisinin yapacağı 1-1,5, hatta 2 milyon tonluk bir fındık üretimini bile istikrarlı piyasa ve fiyat politikaları ile ihraç edebilme, dolayısıyla daha belirli bir dönem sonra 4-5 milyar dolar bile döviz kazanmamız mümkündür” diye konuştu.


Devletin TMO eliyle piyasada yer almasının ve bunu da geçen yıl yaptığı büyük yanlışın aksine, bu yıl hasattan önce açıklamasının son derece isabetli bir karar olduğunu tekrarlayan UFK Başkanı Arslantürk, “Üreticiden, sanayiciye, ihracatçıya hatta tüketiciye kadar artık herkes hesabını bilerek yapacak, önünü de görerek hareket edecektir. Ancak, TMO’nun alımları hızlı bir şekilde yapması, üreticinin mağduriyetine sebep olabilecek gecikmeleri bir kenara koyması gerekir” şeklinde konuştu.


Arslantürk, üreticilerden fındığını olgunlaşmadan, yani zamanından önce toplamamasını ve de kesinlikle emanete de bırakmamasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 gün önce kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor
    1. 3 gün önce kaybolan Hüseyin her yerde..
    2. Çocuklar yaz kuran kursu şenliğinde..
    3. Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi..
    4. Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
    5. ‘Değerli zamanlar’ projesine Bakan..
    6. Ninova Park AVM kadrosunu genişletmeye..
    7. Yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı
    8. Limontepe’de coşkulu temel atma töreni
    9. Asırlık çınarlar bakıma alındı
    10. Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı
    11. Jandarma’dan sikke operasyonu
    12. Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i..
    13. Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri..
    14. Kandıra Miço Koyu her gün temizleniyor
    15. Muhtarlarla Sıfır Atık Toplantısı
    16. Bulgaristan'da Afrika domuz vebası..
    17. Darbeci Hafter havadan vurdu! Ölü ve..
    18. Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda..
    19. Köyceğiz’de tomruk yüklü tır devrildi
    20. Batmanlı muhtarlardan Dicle Elektrik’e..
    21. ABD, INF’den resmen ayrıldı
    22. (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü..
    23. İki kız birlikte 4. kattan atladı!
    24. Emre Mor: "Galatasaray hayalim nihayet..
    25. Sinop’ta hafta sonu rüzgar..
    26. NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin..
    27. Hafter güçlerinden UMH mevzilerine..
    28. Aksaray’da hayvan üreticilerine eğitim
    29. İlk defa yapılacak olan ’Orcik..
    30. UEFA Süper Kupa finalini kadın hakem..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin