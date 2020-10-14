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Ekonomi Fındık ihracatı 11 sezonda 21 milyar doları aştı
Ekonomi

Fındık ihracatı 11 sezonda 21 milyar doları aştı

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, bu üründen 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:58:00 -
Fındık ihracatı 11 sezonda 21 milyar doları aştı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye fındık ihracatından kazanç elde etmeye devam ediyor. Türkiye, 2009-2010 ile 2019- 2020 arasını kapsayan 11 sezonda 100’ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 901 bin 120 ton fındık ihraç etti. Söz konusu dönemde 21 milyar 352 milyon 472 bin dolar döviz girdisi elde edildi. KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 11 sezonda gerçekleştirilen ihracatı değerlendirdi. Sevinç, 2019-2020 döneminde Türkiye’nin tonaj bakımından 343 bin tonu aşkın dış satımla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığına işaret etti.

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