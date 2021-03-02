Fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon'da fındık fiyatları

Haftanın ikinci gününde güncel fındık fiyatları hakkında araştırmalara başlandı. 2 Mart 2021 Salı günü fındık fiyatları ne kadar? 2 Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2 Mart 2021 Salı günü fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

Fındık fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındıkta sezonun kapanmasıyla birlikte elinde fındık kalan üreticiler fiyat araştırmalarına devam ediyor. Fındık fiyatları 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2 MART SALI GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL