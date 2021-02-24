Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 illere göre güncel fındık fiyatları

Karadenizli fındık üreticilerinin geçim kaynağı olan ve bir besin kaynağı olan fındığın güncel fiyatları merak ediliyor. Geçen sene 30 TL’ye satışta olan fındık, bu sene 35 TL’den satışa çıkarılması bekleniyordu. Peki fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları düştü mü?

Fındık fiyatları il ve ilçelere göre değişim gösteriyor. Bu sene kilosu 35 TL olması beklenen fındık, ortalama 25 TL olarak satılıyor. İşte illere göre fındık fiyatları:

TMO fındık fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL

Zonguldak fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,00TL

Samsun fındık fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL

Trabzon fındık fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL

Giresun fındık fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL

Ordu fındık fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL

Sakarya fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL

Akçakoca fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL

Düzce fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa fındık fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL

Terme fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

Ünye fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL