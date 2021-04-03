Fındık fiyatları ne kadar oldu?
3 Nisan Cuma fındık fiyatları ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Üreticiler bahar ayının gelmesiyle birlikte fındık toplama dönemi için hazırlıklara başladı. Peki 2021 fındık fiyatlarında son durum nasıl? İşte fındık fiyatları konusunda merak edilenler...
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 7. ayında 1 milyar 306 milyon 420 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi. Fındık müstahsilleri fındık fiyatlarını araştırıyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu?
Nisan 2021 fındık fiyatları...
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL
SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,50 TL
TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL
TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL