Fındık ezmesi tarifi: Hem sağlıklı hem enerji bombası

Fındık Ezmesi Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı kavrulmuş fındık (200 gram)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 paket vanilya

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı veya fındık yağı

Yarım su bardağı fındık (50 gram)

Fındık Ezmesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Rondomuzun içerisine kavrulmuş fındık, ayçiçek veya fındık yağı, pudra şekeri ve vanilyayı alalım. Bu aşamada fındıklarınızı kendiniz kavuracaksanız çok fazla kavurarak yakmamalısınız. Aksi halde fındık ezmenizin tadı da acı olacaktır. Ardından rondomuzu 10 dakika kadar çalıştıralım. Harcımız krema kıvamına geldikten sonra tekrar fındık ilave edelim ve kısa bir süre daha rondoyu çalıştıralım. Bu aşamada fındıkları çok fazla küçültmeyelim. Bu şekilde yerken ağzınıza fındık kırıntıları gelsin istemiyorsanız bu aşamayı atlayabilirsiniz. Hazırladığımız fındık ezmemizi uygun bir kase içerisine alalım. Ev yapımı fındık ezmemiz servise hazır. Afiyet olsun!

İşte sağlık deposu, şekersiz fındık ezmesi tarifi...

Malzemeler

1/4 su bardağı çiğ fındık

Kaya tuzu

Doğal bal veya pekmez

1 tatlı kaşığı fındık yağı (isteğe bağlı)

Islanması için bir miktar su

Şekersiz Fındık Ezmesi Nasıl Yapılır?

Sağlıklı yağlar arasında bulunan fındık yağı, kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Fındık yağının faydalarından yararlanmanız için sağlıklı ve şekersiz fındık ezmesi tarifi paylaşıyoruz. Marketlerde satılan fındık ezmelerinin içinde bulunan şeker, sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Bunu ortadan kaldırmak adına, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz fındık ezmesini rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tabii ki her şeyin fazlası zararlı, tüketirken miktarına dikkat etmekte fayda var. Peki şekersiz fındık ezmesi nasıl yapılır? İşte şekersiz fındık ezmesi tarifi...

Çiğ fındıkları fırında veya tavada 5 dakika kavurun. Bu işlemi yapmadan da fındık ezmesi yapımına geçebilirsiniz. Kavurduğunuz fındıkları mutfak robotuna ekleyin. Fındıkları, püre hale gelene ve yağını salana kadar çekin. İçerisine bir miktar kaya tuzu ekleyin. İstediğiniz kadar bal veya pekmez ekleyin, daha sonra 1 tatlı kaşığı fındık yağını koyun. Yeniden mutfak robotunda çekin ve kolay karışması için bir miktar su ekleyin. Fındık ezmeniz hazırdır... 1 hafta boyunca buzdolabında saklayıp tüketebilirsiniz.

Püf noktaları nelerdir?

*Fındıkları kavurmanız, fındık ezmenizi daha lezzetli yapar.

*Kullanacağınız balın ve pekmezin doğal olmasına dikkat edin.

*Fındık yağını eklemeyebilirsiniz, bunun yerine hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı koyabilirsiniz. Yağ eklememizde ki amaç karışımın iyice ıslanması ve robottan kolay geçmesidir.

*Fındık ezmenize çiğ kakao ekleyerek, kakaolu bir fındık ezmesi elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Fıstık ezmesi kabızlığa iyi gelir mı?

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi porsiyonu 8 grama kadar protein içerir ve 2 ila 3 gram lif. Yerfıstığı yağı kabızlığa iyi gelir.

Fıstık ezmesi Vitamin Değeri

Fıstık Ezmesinin 5 Faydası Nelerdir?

İçerdiği antioksidan bileşikler, sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller sayesinde genel sağlık durumunun korunmasında önemli rol oynayan fıstık ezmesi faydaları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçerisindeki antioksidan bileşenler, vitaminler ve mineraller sayesinde vücuttaki toksinlerin ve fazla suyun atımını kolaylaştıran fıstık ezmesi, bağışıklık sistemi hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı mücadelesini destekler ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda E vitamini, B kompleks vitaminler, çinko ve selenyum gibi bileşenleri sayesinde hafızayı ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Protein deposudur

Fıstık ezmesi protein açısından zengin bir besindir. 100 gram fıstık ezmesinde yaklaşık 25 gram protein bulunur. Bitkisel kaynaklı olduğu için vegan beslenenlerinde protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olan ürün, sporcuların da favori besinleri arasındadır. Antrenman sonrası hasar gören kas hücrelerinin onarımı ve yeni hücre sentezi için ihtiyaç duyulan proteini sağlar. Antrenman öncesi için de kaliteli bir enerji kaynağı olan fıstık ezmesi, içerdiği potasyum ve arjinin sayesinde antrenman sonu kas ağrılarının azalmasına da yardımcı olur.

Yüksek oranda lif içerir

100 gram fıstık ezmesi yaklaşık 6 gram posa içerir. Yüksek lif içeriği sayesinde hem bağırsak hacminin hem de hareketlerinin artmasını sağlayarak kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Yüksek kalorili olmasına rağmen zayıflama diyetlerine bir miktar fıstık ezmesi eklemek diyet yaparken sıklıkla karşılaşılan kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir. Yer fıstığı beta sitesterol adı verilen bir madde içerir ve bu bileşen stres hormonlarının salgılanmasını azaltır. Bir başka deyişle düzenli olarak fıstık ezmesi tükettiğinizde ruh halinizde iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz.

Açlık hissini azaltır

Yüksek lif içeriği sayesinde mideyi geç terk eden fıstık ezmesi, uzun süre tokluk hissi yaratır. Özellikle zayıflama diyetlerinde ara öğünlere fıstık ezmesi eklenerek açlık hissinin bastırılması sağlanabilir. Sağlıklı yağlar açısından da zengin olan fıstık ezmesinin geç sindirilmesi kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve insülin direnci gelişmesine engel olabilir. Diyabet hastalarının beslenme programına kontrollü bir şekilde fıstık ezmesi eklenmesi tedavilerini destekleyici rol oynayabilir.

Kalp hastalıkları riskini azaltır

Kalp damar sağlığının korunmasında önemli rol oynayan çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin olan fıstık ezmesi, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir. Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltan besin, yüksek potasyum içeriği sayesinde felç ve inme riskini de azaltır.

Günlük beslenme programınıza kalori ihtiyacınız doğrultusunda fıstık ezmesi ekleyerek genel sağlık durumunun korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Fıstık ezmesini evde kendiniz yer fıstığı ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Çiğ yer fıstığının kabuklarını soyup blenderden geçirmeniz yeterli. Katkı maddesi içermeyen doğal fıstık ezmesi için yer fıstığı çeşitlerine Meraklılar aracılığı ile ulaşabilir, hemen satın alarak güvenli alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.