  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:40:30 -
Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.


Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle köy beyaza bürünürken fındık büyüklüğünde yağan dolu, meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı. Yaklaşık 1 dönümlük sebze ve meyve bahçelerinin tamamıyla zarar gördüğünü söyleyen Mehmetbeyli köyü sakinlerinden Eyüp Yıldız, “Nohut, mercimek, domates, biber mahsul hep zarar gördü. Bir saate yakın dolu yağınca hiçbir şey kalmadı. Rabbim çiftçimize yardım etsin. En küçüğü fındık kadar yağdı. Rabbimden geldi yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı