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Fındık bahçesinden adeta 'tarih' fışkırdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinden Tacettinoğulları Beyliği'nden kalma Türk kalesi kalıntıları çıktı.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:29
Fındık bahçesinden adeta 'tarih' fışkırdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesi içinde Tacettinoğulları Beyliği'nden kalma Türk kalesi kalıntıları bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Karadeniz tarihi konusunda yürüttüğü bilimsel araştırmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde bir fındık bahçesinde sur kalıntılarına rastladı.

Samsun Müze Müdürlüğü ekipleri ile sur kalıntılarını inceleyen Tellioğlu, bir kaleye ait surların Tacettinoğulları Beyliği döneminden kalma olduğunu belirledi.

Çarşamba Belediyesinin desteğiyle kalenin ortaya çıkartılması için fındık bahçesinde kazı çalışması başlatıldı.

Kazılarda Selçuklu Devleti döneminde yapılmış sırlı seramik ile Tacettinoğulları Beyliği tarafından kullanılmış ok uçlarına da ulaşıldı.

Prof. Dr. Tellioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalenin 14. yüzyılda Samsun ve çevresinde hüküm süren Tacettinoğulları Beyliği'ne ait olduğunu söyledi.

Beyliğin Moğollar sonrasında Anadolu'da kurulan bir Türk beyliği olduğunu, 15. yüzyıl sonrasında 11 bin askeri bulunduğunun bilindiğine işaret eden Tellioğu, "Merkezi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir beylik. İktidar mücadelesi başlayınca beyliğin bir grubu Çarşamba ilçesine yerleşiyor. Burada Orduköyü kalesini inşa ediyorlar." dedi.

Türklere ait olan kalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Tellioğlu, "Kale, fındık bahçesi içinde yer alıyor. Burada kurtarma kazısı yapılıyor ve gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Kazı çalışmalarına destek veren Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da kalenin ortaya çıkarılması için 3 aydır çalıştıklarını anlattı.

Kalenin 7 dönüm alanda dikdörtgen şeklinde önemli bir yapı olduğuna dikkati çeken Dündar, "Bu kale, 1071'den sonra Türklerin Çarşamba ve civarında yerleştiğinin önemli bir göstergesi. Yine bu bölgede Türklerden önce herhangi bir yerleşim olmadığının da işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar, kazı çalışmaları esnasında Türk tarihini tescilleyen eserler çıktığını vurgulayarak, "Gülleler, ok uçları, yine kalenin tabanından Selçuklu motifleriyle yapılmış seramik eserler çıkıyor. Tarihi eserler belediye çalışanlarımız ve müze görevlileri tarafından tek tek ortaya çıkarılıyor ve incelenmek üzere müzeye gönderiliyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:29
  1. Tokat
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. Tacettinoğulları Beyliği

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