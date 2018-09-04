Fındık 1.78 milyar dolar kazandırdı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Sevinç, 1 Eylül 2017’de başlayan 2017-2018 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos’ta tamamlandığını belirtti.

İHRACAT UMUT VERİCİ

Sezonun, tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, “Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artış ile umut vericidir” ifadesini kullandı.

Sevinç, 2017-2018 fındık ihracat sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına işaret ederek, “Yeni ihracat sezonunun önce Türkiye, başta üretici olmak üzere ihracatçılar ve diğer paydaşlar için hayırlı olmasını diledi. Yeni ihracat sezonunun yine tartışmalar ve belirsizliklerle başladığını savunan Sevinç, şöyle devam etti: “Öncelikle rekolte konusundaki farklı rakamlar için geçmiş 10 yıla ait tüm kurumlarca yapılan tahminlere ve gerçekleşme sonuçlarına göz atmak yeterli olacaktır. Fındık fiyatının serbest piyasada oluşması popülizm dışı reel ekonominin gereğidir. Esasen yaşanan kaos bu düzenin bozulmuş olmasından kaynaklanmaktadır.” Sevinç, fındık bahçelerini tehdit eden tarımsal zararlı ve hastalıklarla mücadeleye önem verilmesi çağrısında bulundu.