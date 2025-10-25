  • İSTANBUL
Tarım Fındığın baş düşmanı için seferberlik başladı
Tarım

Fındığın baş düşmanı için seferberlik başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Fındığın baş düşmanı için seferberlik başladı

Fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı Düzce’de kapsamlı mücadele başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri de sahaya inerek kışlak temizliğine destek veriyor.

Düzce’de fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca tehlikesine karşı çalışmalar hız kazandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen mücadeleye bu kez İl Özel İdaresi ekipleri de dahil oldu.

Mücadele başladı

Düzce Valiliği öncülüğünde tarım ürünlerine ve Düzce'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındığa büyük zarar veren kahverengi kokarca ile kış mücadelesi başladı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek vermeye başladı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, zararlının kış aylarında barındığı alanlarda popülasyonun azaltılmasını hedefliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanlarının işaret ettiği noktalar ilaçlanırken, köy muhtarları da ilaçlama araçlarına yardımcı oluyorlar. Bu sayede bahar aylarında yumurtadan çıkacak kahverengi kokarca zararlısının daha üremeden yok edilmesi isteniyor.

