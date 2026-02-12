Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

KAMUOYU VE SİYASİLER RİSKİN FARKINDA DEĞİL Araştırmacılar, kamuoyunun ve siyasetçilerin geri dönüşü olmayan noktayı aşma riskinden büyük ölçüde habersiz olduğunu belirtiyor. Fosil yakıt kullanımını hızla kesmenin zorlayıcı olduğu kabul edilse de, sera dünya yoluna girildikten sonra emisyonlar azaltılsa bile rotayı geri çevirmenin imkansız hale geleceği ifade ediliyor. ABD'li bilim insanı Dr. Christopher Wolf, bazı eşiklerin aşılmasının gezegeni bu geri dönülmez yola sokabileceğini, küresel sıcaklıkların son 125 bin yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve iklim değişikliğinin öngörülenden hızlı ilerlediğini vurguluyor. Karbondioksit seviyelerinin de son 2 milyon yılın en yüksek noktasında olduğu tahmin ediliyor. İngiltere’deki Exeter Üniversitesi'nden Prof. Tim Lenton, mevcut gidişatın dünyayı çok daha az yaşanabilir bir hale getirme riski taşıdığını, 3 derecelik bir ısınmanın bile insanlık ve toplumlar için derin riskler barındırdığını ifade ediyor.