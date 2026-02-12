Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

KRİTİK SİSTELER İSTİKRARSIZLAŞIYOR One Earth dergisinde yayımlanan değerlendirme, iklim geri besleme döngüleri ve 16 devrilme unsuru hakkındaki güncel bulguları bir araya getiriyor. Bu unsurlar arasında Grönland ve Antarktika buz tabakaları, dağ buzulları, kutup deniz buzları, Arktik altı ormanlar, permafrost tabakası, Amazon yağmur ormanları ve küresel iklimi güçlü şekilde etkileyen okyanus akıntı sistemi Amoc yer alıyor. Bilim insanları, Grönland ve Batı Antarktika'da devrilme sürecinin başlamış olabileceğini; permafrost, dağ buzulları ve Amazon yağmur ormanlarının ise eşiğin kıyısında göründüğünü ifade ediyor. Mevcut iklim taahhütlerinin yetersiz olduğu vurgulanırken, Amoc akıntısındaki zayıflamanın Amazon ormanlarının yok olma riskini artırabileceği belirtiliyor. Amazon'dan salınacak karbonun küresel ısınmayı daha da şiddetlendirerek diğer döngülerle etkileşime gireceği uyarısı yapılıyor. Sera dünya senaryosunda küresel sıcaklıklar, binlerce yıl boyunca mevcut en kötü durum senaryolarının bile üzerinde kalarak deniz seviyelerinde kıyı şehirlerini sular altında bırakacak devasa yükselişlere yol açacak. Bu sürecin insan toplumları üzerindeki etkilerinin ani, yıkıcı ve geri dönülemez olacağı öngörülüyor.