Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

Siyasetçilerin uyuduğu, kamuoyunun ise görmezden geldiği "kıyamet senaryosu" kapıya dayandı! Bilim insanları, dünyanın 11 bin yıllık ılıman dönemini terk ederek "Sera Dünya" denilen cehennemvari bir iklime hapsolmak üzere olduğu konusunda sert bir uyarı yayınladı. Geri dönüşü olmayan eşik aşılırsa, fosil yakıtlar tamamen kesilse bile dünya kendi kendini yakmaya devam edecek!

#1
Foto - Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

İklim bilimciler, küresel ısınmanın "geri besleme döngülerini" tetikleyerek dünyayı durdurulamaz bir ısınma rotasına sokacağı "Sera Dünya" (Hothouse Earth) riskiyle ilgili dünyayı sarstı. One Earth dergisinde yayımlanan değerlendirmeye göre; Grönland, Antarktika ve Amazon yağmur ormanları gibi 16 kritik sistem istikrarsızlaşırken, insan uygarlığının üzerine kurulduğu 11 bin yıllık denge çökme noktasında. Bilim insanları, siyasi otoriteleri "felaketin boyutlarından habersiz olmakla" suçlayarak, emisyonlar sıfırlansa bile rotanın çevrilemeyeceği o karanlık eşiğe tahmin edilenden çok daha yakın olunduğunu vurguladı.

#2
Foto - Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

Bilim insanları, küresel ısınmanın durdurulamayacağı "geri dönüşü olmayan noktaya" tahmin edilenden daha yakın olunduğunu belirtiyor. Devam eden küresel ısınmanın, iklim devrilme noktalarını tetikleyerek bir dizi geri besleme döngüsüne yol açabileceği ifade ediliyor.

#3
Foto - Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

Bu durumun dünyayı, mevcut gidişat olan 2-3 derecelik artıştan çok daha kötü, "sera dünya" (hothouse Earth) olarak adlandırılan cehennemvari bir iklime hapsedeceği öngörülüyor. Söz konusu iklim koşulları, tüm insan uygarlığının geliştiği son 11 bin yıllık ılıman dönemden tamamen farklı bir tablo ortaya koyacak. Son yıllarda yaşanan 1,3 derecelik ısınma bile dünya genelinde can kayıplarına ve geçim kaynaklarının yok olmasına neden olan aşırı hava olaylarını beraberinde getiriyor. Bilim insanları, 3-4 derecelik bir artışta ekonomi ve toplumun işleyişinin duracağını, sera dünya senaryosunun ise çok daha yakıcı olacağını vurguluyor.

#4
Foto - Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

KAMUOYU VE SİYASİLER RİSKİN FARKINDA DEĞİL Araştırmacılar, kamuoyunun ve siyasetçilerin geri dönüşü olmayan noktayı aşma riskinden büyük ölçüde habersiz olduğunu belirtiyor. Fosil yakıt kullanımını hızla kesmenin zorlayıcı olduğu kabul edilse de, sera dünya yoluna girildikten sonra emisyonlar azaltılsa bile rotayı geri çevirmenin imkansız hale geleceği ifade ediliyor. ABD'li bilim insanı Dr. Christopher Wolf, bazı eşiklerin aşılmasının gezegeni bu geri dönülmez yola sokabileceğini, küresel sıcaklıkların son 125 bin yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve iklim değişikliğinin öngörülenden hızlı ilerlediğini vurguluyor. Karbondioksit seviyelerinin de son 2 milyon yılın en yüksek noktasında olduğu tahmin ediliyor. İngiltere’deki Exeter Üniversitesi'nden Prof. Tim Lenton, mevcut gidişatın dünyayı çok daha az yaşanabilir bir hale getirme riski taşıdığını, 3 derecelik bir ısınmanın bile insanlık ve toplumlar için derin riskler barındırdığını ifade ediyor.

#5
Foto - Bilim insanlarından ‘Sera Dünya’ uyarısı: Geri dönüşü olmayan noktadayız!

KRİTİK SİSTELER İSTİKRARSIZLAŞIYOR One Earth dergisinde yayımlanan değerlendirme, iklim geri besleme döngüleri ve 16 devrilme unsuru hakkındaki güncel bulguları bir araya getiriyor. Bu unsurlar arasında Grönland ve Antarktika buz tabakaları, dağ buzulları, kutup deniz buzları, Arktik altı ormanlar, permafrost tabakası, Amazon yağmur ormanları ve küresel iklimi güçlü şekilde etkileyen okyanus akıntı sistemi Amoc yer alıyor. Bilim insanları, Grönland ve Batı Antarktika'da devrilme sürecinin başlamış olabileceğini; permafrost, dağ buzulları ve Amazon yağmur ormanlarının ise eşiğin kıyısında göründüğünü ifade ediyor. Mevcut iklim taahhütlerinin yetersiz olduğu vurgulanırken, Amoc akıntısındaki zayıflamanın Amazon ormanlarının yok olma riskini artırabileceği belirtiliyor. Amazon'dan salınacak karbonun küresel ısınmayı daha da şiddetlendirerek diğer döngülerle etkileşime gireceği uyarısı yapılıyor. Sera dünya senaryosunda küresel sıcaklıklar, binlerce yıl boyunca mevcut en kötü durum senaryolarının bile üzerinde kalarak deniz seviyelerinde kıyı şehirlerini sular altında bırakacak devasa yükselişlere yol açacak. Bu sürecin insan toplumları üzerindeki etkilerinin ani, yıkıcı ve geri dönülemez olacağı öngörülüyor.

