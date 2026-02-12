  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
WhatsApp’a kilit vuruluyor: Karar üst yetkililerden geldi Gümüş için rekor tahmin! Altın fiyatları düşüşe geçti! Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı Çelik Kubbe'nin rakibi Davut Sapanı'ndan istemediğimiz haber geldi Eski albay Kaan ve F-35'in radar görünürlüğünü kıyasladı! Sonuç 'bu nasıl olur' dedirtti Putin'den Rus çiftçileri kızdıracak 'Türkiye' kararı! Emri verdi apar topar harekete geçildi Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Gümüş için rekor tahmin!
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Gümüş için rekor tahmin!

JPMorgan, gümüşün 2026’da ortalama 81 dolar/ons olacağını tahmin etti. Talep ve sınırlı arzın etkisiyle fiyat beklentileri yükselirken, 2027 öngörüsü 85,5 dolar/ons seviyesine çıktı.

#1
Foto - Gümüş için rekor tahmin!

JPMorgan Global Research, gümüş fiyatlarına ilişkin projeksiyonunu yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılında gümüşün ortalama 81 dolar/ons düzeyinde işlem görmesini öngörüyor. Bu seviye, 2025 yılı ortalamasının iki kattan daha fazlasına işaret ediyor.

#2
Foto - Gümüş için rekor tahmin!

Kuruluş, söz konusu beklentinin küresel talep başta olmak üzere birçok değişkene bağlı olduğunun altını çizdi.

#3
Foto - Gümüş için rekor tahmin!

Yeni tahminlere göre gümüş fiyatının 2026’nın ilk çeyreğinde 84 dolar/ons, ikinci çeyreğinde 75 dolar/ons, üçüncü çeyreğinde 80 dolar/ons ve son çeyreğinde 85 dolar/ons seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu projeksiyonlar, Kasım 2025’te paylaşılan önceki öngörülere kıyasla yüzde 34 ile yüzde 55 arasında artış anlamı taşıyor. Banka, 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisini ise 85,5 dolar/ons olarak açıkladı.

#4
Foto - Gümüş için rekor tahmin!

Analistler, gümüş üretiminin büyük ölçüde diğer metallerin yan ürünü olarak yapılması nedeniyle arzın fiyat yükselişlerine karşı sınırlı tepki verdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca özellikle güneş enerjisi panelleri gibi sanayi alanlarında artan kullanımın talep tarafında belirleyici olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu yapısal dinamikler, uzun vadede fiyat oynaklığını artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

#5
Foto - Gümüş için rekor tahmin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan b..
Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti
Gündem

Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti

Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii’nde görevli imam ve müezzin, minareden Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlettikleri gerekçesiyle disiplin cezası ver..
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23