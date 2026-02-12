Gümüş için rekor tahmin!
JPMorgan, gümüşün 2026’da ortalama 81 dolar/ons olacağını tahmin etti. Talep ve sınırlı arzın etkisiyle fiyat beklentileri yükselirken, 2027 öngörüsü 85,5 dolar/ons seviyesine çıktı.
JPMorgan Global Research, gümüş fiyatlarına ilişkin projeksiyonunu yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılında gümüşün ortalama 81 dolar/ons düzeyinde işlem görmesini öngörüyor. Bu seviye, 2025 yılı ortalamasının iki kattan daha fazlasına işaret ediyor.
Kuruluş, söz konusu beklentinin küresel talep başta olmak üzere birçok değişkene bağlı olduğunun altını çizdi.
Yeni tahminlere göre gümüş fiyatının 2026’nın ilk çeyreğinde 84 dolar/ons, ikinci çeyreğinde 75 dolar/ons, üçüncü çeyreğinde 80 dolar/ons ve son çeyreğinde 85 dolar/ons seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu projeksiyonlar, Kasım 2025’te paylaşılan önceki öngörülere kıyasla yüzde 34 ile yüzde 55 arasında artış anlamı taşıyor. Banka, 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisini ise 85,5 dolar/ons olarak açıkladı.
Analistler, gümüş üretiminin büyük ölçüde diğer metallerin yan ürünü olarak yapılması nedeniyle arzın fiyat yükselişlerine karşı sınırlı tepki verdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca özellikle güneş enerjisi panelleri gibi sanayi alanlarında artan kullanımın talep tarafında belirleyici olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu yapısal dinamikler, uzun vadede fiyat oynaklığını artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.
