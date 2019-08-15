0553 313 94 23

Fındığı kurutmak için sahil yolunu mesken tuttular

Karadeniz’de fındık hasadı halen sürerken Trabzon’da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu’nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
Fındığı kurutmak için sahil yolunu mesken tuttular

Karadeniz’de fındık hasadı halen sürerken Trabzon’da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu’nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.


Fındık bahçesinde çuvalla doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu’na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Bir yandan fındıklarını kurutan bir yandan da yol kenarlarında oluşturdukları tezgahlarda taze fındık satışı yapan üreticiler, fındığın çok zahmetli iş olduğu belirttiler.


Fındığın kuruması için yaklaşık 5-6 gün kaldırımlarda kalacağını ifade eden üreticilerden Gebze’den fındık hasadı için memleketi Arsin’e gelen Adil Aktaş, “Gebze’de oturuyorum. Fındığımı toplamak için geldim. Fındığımızı topladık şimdi kurutuyoruz. 5-6 gün sonra kurutma işlemi biter. Yaklaşık 5-6 yıldır hep burada kurutuyoruz. En zor en çileli mahsul fındıktır. Toplaması olsun, buraya getirmesi olsun, seçmesi olsun hepsi zor. Geceleri bırakıp gidiyoruz. Burada kimse kimsenin fındığına zarar vermez” dedi.


Yaklaşık 22 yıldır fındığını kaldırımda kuruttuğunu ifade eden Erdem Yanbakan da “Her sene burada kurutuyorum. Zahmeti var ancak şimdiki fiyata değer. Yaklaşık 22 yıldır burada kurutuyorum. Geceleri pek kalmıyoruz.Şu ana kadar hiçbir şey olmadı ancak şimdi olabilir. Pahalı olduğu için endişeliyim. Geceleri pek kalmıyoruz “ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kaybettiren yatırım fonları
    1. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    2. En fazla kazandıran yatırım fonları
    3. Yatırım fonu istatistikleri
    4. Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4..
    5. Çin’de gövde gösterisi gibi tatbikat
    6. Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete..
    7. Adıyaman Üniversitesinde banka..
    8. Baraj gölünde boğulan anne, baba ve..
    9. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    10. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    11. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    12. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    13. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    14. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    15. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    16. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    17. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    18. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    19. Tahrip edilen iskele onarıldı
    20. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    21. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    22. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    23. Yenişehir’e yeni komutan
    24. Koca çınarların piknik keyfi
    25. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    26. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    27. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    28. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    29. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    30. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması