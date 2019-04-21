Finansta dinamik dönem! Albayrak banka temsilcileriyle istişarede bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finans sektörü temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı. Sektörün sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya yeni reform paketi damgasını vurdu. Paketle finans kesimini rahatlatacaklarını ifade eden Albayrak, ilk etapta konkordato ve kredi yapılandırma konusunu yeniden ele alacaklarını belirterek, “Borçlarını ödeyemeyecek şirketlerin süratle tasfiyesine imkân tanıyacak yasal çerçeve oluşturacağız” açıklamasında bulundu.

Ulusal veri merkezi kuracağız

Kamu bankalarının sermayelerini güçlendireceklerini de kaydeden Albayrak, şöyle konuştu: “Özel bankalar tarafında da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koordinasyonunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’yla (BDDK) 2018 kârlarının dağıtılmaması ve buna benzer bir dizi adımı içeren stratejinin devamlılığını sağlayacağız. Ayrıca mali sistemin gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi; rakamlara dayalı iktisadi politikalar geliştirilmesi amacıyla Ulusal Veri Merkezi’ni kuracağız. Dünyadaki en iyi örneklerin uygulaması olacak bu merkez sayesinde risk ve potansiyeller çok daha etkili analiz edilecek.”

Milli reyting kurumu yolda

Mali şeffaflığın arttırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi için gerekli tedbirleri hayata geçireceklerini anlatan Albayrak, “Daha evvel duyurusunu yaptığımız milli reyting kurumuyla ilgili işlemleri bu yıl içinde tamamlayacağız. Bu şekilde reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi ve sağlıklı değerlendirme imkânı sağlamış olacağız” bilgisini verdi.