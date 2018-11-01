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Finansal saldırılar enflasyon tahminini bozdu

Merkez Bankası, 2018 enflasyon tahminini yüzde 13,4’ten yüzde 23,5’e çıkarttı. Bu 10,1 puanlık artışa ‘kur saldırıları ve gıda fiyatlarındaki spekülatif yükselişler’ sebep oldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:47
Finansal saldırılar enflasyon tahminini bozdu

Ekonomi Servisi

ABD’nin ekonomik yaptırımlarının ardından gelen kur saldırıları ve gıda fiyatlarının anormal artışı enflasyon tahminine de yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayında yüzde 13,4 olarak açıkladığı tahmini 10,1 puan arttırdı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın dördüncü Enflasyon Raporu’nu tanıttığı toplantıda Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 2018 sonunda orta noktası yüzde 23,5 olmak üzere yüzde 21,9 ile yüzde 25,1 aralığında gerçekleşeceği öngörüsünü paylaştı.

Orta vadeli öngörü yüzde 5

Bu oranın kademe kademe gerileyeceğine işaret eden Çetinkaya, “TÜFE’nin 2019 sonunda orta noktası yüzde 15,2 olmak üzere yüzde 12,3 ile yüzde 18,1 aralığında, 2020 sonunda ise orta noktası yüzde 9,3 olmak üzere yüzde 6 ile yüzde 12,6 aralığında olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Çetinkaya, enflasyonun orta vadede de yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını dile getirdi.

İthalattan kaynaklı

Enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü güncellemenin nedenlerine değinen Çetinkaya, şu açıklamaları yaptı: “Burada 4,1 puanlık artış Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Yılın üçüncü çeyreğinde tüketici enflasyon tahminindeki 9,1 puanlık sapma ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın yıl sonu enflasyon tahminini 2,5 puan yükselteceğini; gıda enflasyonu varsayımındaki güncellemenin de 3,8 puan yukarı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz. Çıktı açığında dördüncü çeyrekte belirginleşen derinleşmenin 2018 enflasyonunu sınırlayıcı etkisini 0,3 puan olarak görüyoruz.

Dengelenme eğilimi belirginleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) 25 Ekim tarihli toplantısı ile ilgili yapılan açıklamada ekonomide reel uyarlamanın süratle devam ettiği savunularak, “İktisadi faaliyette dengelenme eğilimi belirginleşti” denildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:47
  1. ABD’nin ekonomik yaptırımları
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  3. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
  4. Enflasyon Raporu
  5. Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)
  6. Para Politikası Kurulu (PPK)

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