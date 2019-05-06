Finansal İstikrar Kurulu İstanbul'da toplandı

İSTANBUL (AA) - Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Orta Doğuve Kuzey Afrika (ODKA) BölgeselDanışma Grubu 4 Mayıs tarihindeİstanbul’da toplandı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamaya göre çalışmalarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdulla Saoud Al-Thani'nin eş başkanlığında yürütmekte olan FSB-ODKA Bölgesel Danışma Grubu'nun 15'inci toplantısı 4 Mayıs'ta Merkez Bankasının ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra üye ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün ile Kanada ve Hollanda merkez bankaları katılım sağladı. Toplantıda, kırılganlıklar ve bölgesel finansal istikrar konuları, ODKA bölgesinde finansal piyasalarınbölümlenmesi ve gösterge faiz oranı reformlarının bölgenin finansal sistemi üzerindeki etkileri elealındı.

Grup ayrıca, finansal istikrar izleme çerçeveleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Grubun hâlihazırdaki üyeleri BAE, Bahreyn, Cezayir, Fas, Katar, Kuveyt, Lübnan,Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’den finans ve denetim otoriteleri ile merkez bankası başkanlarından oluyor.