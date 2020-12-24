  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi
Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:03:01 -
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalarak 154,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya kıyasla 4 puan azalarak 154,6 seviyesine indi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, "son üç aydaki iş durumu" endeksi artış yönünde etkiledi. Öte yandan "son üç aydaki hizmetlere olan talep" ile "gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi", endekse azalış yönünde etki yaptı.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, aralıkta bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmet talebinde artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmet talebinin artacağı beklentileri ise zayıfladı.

Öte yandan son üç ayda istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler, azalış olduğunu bildirenler lehine döndü. Gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Bu yılın aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,3 ve 16,3 puanlık azalış olduğu görüldü. "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 2,9 puanlık artış olduğu gözlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu:
Dünya

Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"

Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen Emekli Rus Korgeneral L..
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı
Dünya

ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı

ABD, Somali'den 800 askerini çekerken, 5 bin civarında asker taşıyan ve 4 gemiden oluşan bir çıkarma birliğini Somali kıyılarına konuşlandır..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay