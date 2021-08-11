Finans uzmanından altın uyarısı: Şaka değil, gerçek!

‘Altın fiyatları 2021’de ne olacak?’ sorusu vatandaşların en önemli gündem maddeleri arasında. Son aylarda sürekli düşme eğiliminde olan altının gelecekteki durumu merak konusu. Uzmanların altın fiyatlarına dair farklı görüşleri olsa da çoğu ekonomist fiyatların bir süre daha yükselmeyeceğini düşünüyor.

Altın fiyatlarının geleceğine dair Finans Uzmanı Eral Karayazıcı da dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Eral Karayazıcı, Dolar TL, Euro TL ve BİST’in paralel hareket ettiğini belirterek, altın için iyimser senaryoların henüz erken olduğunu söyledi.

Karayazıcı, “Şaka değil gerçek. Üçü beraber sevindi, beraber üzüldü… Mayıs başından bugüne USTTRY, EURTRY ve BIST paralel hareket etti. FED ile başı belada olan gram altın ise negatif ayrıştı. Her ne kadar geride kalsa da altın adına bir süre daha iyimser senaryolar için bence erken” ifadelerini kullandı.