  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir
Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde
Meteoroloji'den 2 il için 'aşırı' yağış uyarısı geldi
Facebook ve Instagram aşı karşıtı hesapları kapattı
Ekonomi Finans uzmanından altın uyarısı: Şaka değil, gerçek!
Ekonomi

Finans uzmanından altın uyarısı: Şaka değil, gerçek!

Altın fiyatlarında son durum ve altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak edilirken finans uzmanı Eral Karayazıcı’dan önemli bir uyarı geldi. Karayazıcı, altın için iyimser tahminlerin erken olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:54:00 - 2021-08-11 09:59:20
Finans uzmanından altın uyarısı: Şaka değil, gerçek!

Altın fiyatları 2021’de ne olacak?’ sorusu vatandaşların en önemli gündem maddeleri arasında. Son aylarda sürekli düşme eğiliminde olan altının gelecekteki durumu merak konusu. Uzmanların altın fiyatlarına dair farklı görüşleri olsa da çoğu ekonomist fiyatların bir süre daha yükselmeyeceğini düşünüyor.

Altın fiyatlarının geleceğine dair Finans Uzmanı Eral Karayazıcı da dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Eral Karayazıcı, Dolar TL, Euro TL ve BİST’in paralel hareket ettiğini belirterek, altın için iyimser senaryoların henüz erken olduğunu söyledi.

Karayazıcı, “Şaka değil gerçek. Üçü beraber sevindi, beraber üzüldü… Mayıs başından bugüne USTTRY, EURTRY ve BIST paralel hareket etti. FED ile başı belada olan gram altın ise negatif ayrıştı. Her ne kadar geride kalsa da altın adına bir süre daha iyimser senaryolar için bence erken” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkın ilahiyatçı iyice sapıttı, kemalistlerin bile tepkisini çekti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı iyice sapıttı, kemalistlerin bile tepkisini çekti! "Atatürk'ün farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek"

İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalışan karanlık Odatv'nin sapkın ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medyada kullandığı abuk subuk i..
Vatandaş gözlerine inanamadı... Fatura kesmeyi bile beceremedikler
Gündem

Vatandaş gözlerine inanamadı... Fatura kesmeyi bile beceremedikler

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraklerinden İSKİ ve İGDAŞ şimdi de "tek fatura" rezilliğiyle gündem oldu. Bir vatandaşa hem s..
Şarkıcı Bulut Duman hakkında korkunç iddia! 'Eşcinsel ilişki yaşadığı erkeği çocuğuna istismara azmettirdi'
Gündem

Şarkıcı Bulut Duman hakkında korkunç iddia! 'Eşcinsel ilişki yaşadığı erkeği çocuğuna istismara azmettirdi'

31 yaşındaki şarkıcı Bulut Duman hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarına azmettirme' suçundan 27 yıldan az olmamak şartı ile hapis istemi ile ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay