Financial Times'tan itiraf: Türkiye'nin NATO'dan atılması stratejik bir...

Financial Times dergisinde yayınlanan bir makalede Batı’nın Erdoğan’a karşı nasıl bir tavırda olduğu görüldü. Erdoğan'ın duruşunun NATO için rahatsız edici sorulara neden olduğu belirten yazıda şöyle denildi, "İttifak, demokrasi ve insan hakları üzerine kurulu olduğunu savunuyor. Ancak siyasi muhalifleri uydurma suçlamalarla hapse atmak Vladimir Putin'in yaptığı türden bir şey. Rus ve Türk liderler uzun zamandır yakın bir ilişki içinde."

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesi Putin için büyük bir darbe olacaktır." denilen Gideon Rachman imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu, NATO'nun Rusya dışında Baltık Denizi'ne kıyısı olan tüm ülkeleri içine aldığı anlamına gelecektir. Türkiye'nin engelleme taktikleri, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olan NATO üyesi Baltık ülkelerine yönelik alaycı bir umursamazlığı yansıtıyor."

"Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç üzerinden NATO'ya şantaj yapma isteği de Türkiye'nin gelecekteki krizlerde nasıl davranabileceği konusunda şüphe yaratıyor. İttifakın kalbinde yer alan ve bir Rus saldırısıyla tetiklenecek karşılıklı savunma garantisi olan Beşinci Madde oybirliğine bağlı."

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine yönelik izlediği politikayı eleştiren Rachman, tüm tartışmalara rağmen Türkiye'nin kaybının göze alınamayacağını yazdı:

"Peki NATO Türkiye'siz daha iyi olmaz mı? Kesinlikle hayır. Türkiye'nin atılması, yasal olarak mümkün olsa bile, stratejik bir felaket olacaktır. Karadeniz hem Ukrayna hem de Rusya için Akdeniz'e ve daha geniş bir dünyaya açılan kilit rota. Eğer Ukrayna'nın tahılı ülkenin limanlarından dünya pazarlarına ulaşacaksa Karadeniz'den geçecektir ve Türkiye bu denizin girişini kontrol ediyor. Türkiye'nin Ukrayna'dan çalıntı tahıl taşıdığı iddia edilen bir Rus gemisini alıkoyması bu kritik rolü gösteriyor."

"Eğer Türkiye NATO'dan atılır ve Rusya'nın fiili müttefiki haline gelirse, Ukrayna fiilen denize çıkışı olmayan bir ülke haline gelecek ve Rusya Akdeniz'in kapısına dayanır."