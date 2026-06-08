Final bileti son maça kaldı! Beşiktaş son nefeste seriyi eşitledi
Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 73-71 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla seride durumu 2-2’ye getirdi.
Beşiktaş, Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı finalinde tamam mı devam mı niteliği taşıyan maçta Bahçeşehir Koleji karşısında kritik bir galibiyet aldı. Yarı final 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 10 Haziran'da oynanacak maçı kazanan takım finale yükselecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Tyler Cavanaugh 14, Hunter Hale 11, İsmet Akpınar 3, Trevion Williams 6, Mateusz Ponitka 5, Furkan Haltalı 13, Matt Mitchell 6
Başantrenör: Marko Barac
Beşiktaş: Conor Morgan 10, Jonah Mathews 13, Anthony Brown 16, Brynton Lemar 14, Berk Uğurlu, Matt Thomas 8, Devon Dotson 4, Vitto Brown 4, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 20-16 (Beşiktaş lehine)
Devre: 42-31 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 59-51 (Beşiktaş lehine)