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Spor Final bileti son maça kaldı! Beşiktaş son nefeste seriyi eşitledi
Spor

Final bileti son maça kaldı! Beşiktaş son nefeste seriyi eşitledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Final bileti son maça kaldı! Beşiktaş son nefeste seriyi eşitledi

Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 73-71 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla seride durumu 2-2’ye getirdi.

Beşiktaş, Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı finalinde tamam mı devam mı niteliği taşıyan maçta Bahçeşehir Koleji karşısında kritik bir galibiyet aldı. Yarı final 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 10 Haziran'da oynanacak maçı kazanan takım finale yükselecek.

 

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Tyler Cavanaugh 14, Hunter Hale 11, İsmet Akpınar 3, Trevion Williams 6, Mateusz Ponitka 5, Furkan Haltalı 13, Matt Mitchell 6

Başantrenör: Marko Barac

 

Beşiktaş: Conor Morgan 10, Jonah Mathews 13, Anthony Brown 16, Brynton Lemar 14, Berk Uğurlu, Matt Thomas 8, Devon Dotson 4, Vitto Brown 4, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

 

1. Periyot: 20-16 (Beşiktaş lehine)

Devre: 42-31 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 59-51 (Beşiktaş lehine)

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