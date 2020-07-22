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Spor

FINA'dan yüzücülere 6,5 milyon dolarlık yardım

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:54:19 -
FINA'dan yüzücülere 6,5 milyon dolarlık yardım

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak yüzücülere yaklaşık 6,5 milyon dolar yardım edecek.

FINA'dan yapılan açıklamada, ulusal federasyonlara sporcuların antrenman, yarışma ve yaşam giderleri için 4 milyon dolar, kıtasal örgütlere sporculara ek kaynak çıkarabilmesi için 4 yüz 60 bin dolar ve FINA burs programına dahil olan yüzücülere ise 2 milyon dolar dağıtılacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FINA Başkanı Julio Maglione, "Bu programın temel amacı Tokyo'da yarışmaya hazırlanan sporculara doğrudan yardım sağlamaktır. FINA, madalya beklentisi olan elit sporcular veya daha az deneyimli sporcular da dahil olmak üzere tüm yüzücülere yardım etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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