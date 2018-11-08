Fin eğitimi nasıldır?

En iyi eğitim sistemi sıralamasında Güney Kore en başta yer alırken, onu Japonya, Singapur ve Hong Kong takip ediyor. 2012'de birinci sıradaki Finlandiya 5. sırada.. Bütün bu ülkelerin eğitim sistemleri “çabayı” doğuştan gelen “zekadan” üstün tutuyor.

Finlandiya ve Güney Kore eğitim sistemlerinde benzerlikler bulunuyor, ama aynı zamanda pek çok farklılıklar da mevcut. Güney Kore dünyada kendini eğitime en çok adayan ülke olarak kabul edilebilir. Çocuklar genellikle okula haftada yedi gün gidiyor ve çok küçük yaşlardan itibaren ödev yapıyorlar.

Finlandiya, ise müfredatındaki matematik, coğrafya, fizik dahil bütün dersleri kaldırdı.

YÜRÜ.. BİSİKLETE BİN..

Yaşları ne olursa olsun, çocuklar okula kendileri yürüyerek ya da bisikletle gidiyor.

Çocuklarını okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler diye bir şey yok.

Yeni sistemle, çocuklara ‘daha fazla oyun, daha az ders’ sunuluyor. Bu büyük değişiklikle beraber de dersliklerde fizik, matematik, edebiyat, tarih ya da coğrafya gibi ‘konu dersi’ olmayacak.

Okulda geçirilen süre de daha da kısaltılarak ortalama 5 saat olarak ayarlandı.

Öğrenciler son sınıfa geldiklerinde 16 yaşının başında olacaklar. 7 yaşından önce ise okula başlamak yok.

6 YIL NOT YOK!

Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk altı yılında hiçbir şekilde not verilmiyor. Sekizinci sınıfın sonuna kadar not verme zorunluluğu yok ve öğrenciler standardize edilmiş bir sınav sistemine tabi değiller. Sadece 16 yaşlarındayken ülke genelinde bir sınava giriyorlar.

İlkokulda öğrencilerin ders dışı/teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika’da bu oran 27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye’de ise ortalama 45 dakika.

ÖDEV FALAN DA YOK!

Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenmenin yeri okuldur.

Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor. Aynı şey, okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli.

Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini sağlıyor.

SPOR VAR REKABET YOK!

Fin okullarında spora bol bol yer var ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar yok. Rekabet, üstünlük kazanmak Fin kültüründe değer verilen bir şey değil.

Finlandiya’da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından destekleniyor.

Finlandiya’da okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksine dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyi aynı. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı yok.

Bütün çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor.