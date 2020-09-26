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Sağlık Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası
Sağlık

Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası

Karabük Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan "filyasyon" çalışmaları sırasında doğru bilgi vermeyenlere ve yalan beyanda bulunanlara üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:55:00 -
Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası

Valilikten yapılan açıklamada, teşhisi konulan kişilerin, temas ettikleri kişiler hakkında en doğru bilgiyi vermelerinin salgınla mücadelenin en önemli çalışmalarından biri olan "filyasyon" ekibinin sağlıklı bir şekilde  çalışmalarını yürütebilmesi için son derece önemli olduğu belirtildi. 

"Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesinde 'resmi belge düzenleme yetkisi bulunan bir kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı'  hükmü vardır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Halk Sağlığı Kanununun 27. maddesinde İl / İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağı belirtilmiştir. ' Yanıltıcı beyanlarda bulunanlar  hakkında Türk Ceza Kanununun 206. Maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. "Denildi.

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