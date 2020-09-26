Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası

Valilikten yapılan açıklamada, teşhisi konulan kişilerin, temas ettikleri kişiler hakkında en doğru bilgiyi vermelerinin salgınla mücadelenin en önemli çalışmalarından biri olan "filyasyon" ekibinin sağlıklı bir şekilde çalışmalarını yürütebilmesi için son derece önemli olduğu belirtildi.

"Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesinde 'resmi belge düzenleme yetkisi bulunan bir kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü vardır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Halk Sağlığı Kanununun 27. maddesinde İl / İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağı belirtilmiştir. ' Yanıltıcı beyanlarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206. Maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. "Denildi.