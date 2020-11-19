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Aktüel Filyasyon ekipleri virüsün peşini bırakmıyor
Aktüel

Filyasyon ekipleri virüsün peşini bırakmıyor

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüsle ön cephede savaşan 336 filyasyon ekibi, Kovid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 46 doktor ve 685 sağlık personeli ile 24 saat görev yapıyor - İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki: - "Filyasyon ekipleri çoğu kişinin kaçtığı yere koşarak gidiyor" - Filyasyon ekibi saha koordinatörlerinden Diş Hekimi Ahmet Duran: - "Ailelerimize vakit ayıramadığımız gibi pozitif vakalara yakın olmamızdan dolayı yeri geliyor, ailemizden 15 gün, 1 ay uzak kalıyoruz. Bizim için zor olsa da devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:16:32 -
Filyasyon ekipleri virüsün peşini bırakmıyor

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananlar ile temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekipleri, virüsün izini sürmeye devam ediyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor.

Salgınla mücadelede Gaziantep'te ön cephede savaşan 336 filyasyon ekibi, evlerinde izole edilen Kovid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 46 doktor ve 685 sağlık personeli ile 24 saat görev yapıyor.

Tam donanımlı filyasyon ekipleri, gerekli tedbirleri alarak Kovid-19 tanısıyla evlerinde izole edilen hastaları ve temaslı vatandaşları ziyaret edip takiplerini yapıyor. Gerektiği durumda ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının çok büyük fedakarlıkla görev yaptığını söyledi.

- "Çoğu kişinin kaçtığı yere koşarak gidiyorlar"

Filyasyon ekiplerinin bu süreçte önemli vazifeyi yürüttüğünü dile getiren Mutlu, "Fazla ön planda olamasalar da onlar bizim en önemli kozumuz. Filyasyon ekipleri, çoğu kişinin kaçtığı yere koşarak gidiyorlar. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Filyasyon ekibi saha koordinatörlerinden Diş Hekimi Ahmet Duran da filyasyonun, vakanın bildirilmesinin ardından hastalığın kaynağını, etkenini saptayarak korunma, kontrol ve önleme çalışmalarını almak amacıyla yapılan saha çalışmaları olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının kendilerine verdiği Halk Sağlık Yönetimi Sistemi Uygulamasıyla sahadaki pozitif vakaları belirlediklerini kaydeden Duran, vakaların bulunduğu evleri izolasyon ve karantinaya aldıklarını söyledi.

Duran, evde yaşayan ve son Kovid-19'lu hastaların 14 gün içerisinde görüştükleri kişileri temaslılara eklediklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Bu temaslılar içerisinde semptom gösterenlerden numunelerini alıp Halk Sağlığı Laboratuvarı'na getiriyoruz. Sisteme düşen temaslı hastalarımız kendileri kötü hissettiklerinde 444 06 27 numaralı hattı arayarak kendilerine yardım edilmesi talepte bulabiliyorlar. Kafalarına takılan herhangi bir soruyu da buradan öğrenebilirler. Herkesin bir sahası ve mahallesi var. Ekipler pozitif vakaları sistem üzerine kendi üzerlerine alıyorlar. Sistemdeki telefon numarası ve adres üzerinden hastanın evine gelinmekte olduğu bildiriliyor. Eve gidilerek filyasyon çalışma yapılıyor."

- "Ailemizden 1 ay uzak kalıyoruz"

Sağlık çalışanlarının zor süreçten geçtiğini ve üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yaptıklarını vurgulayan Duran, "Mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Ailelerimize vakit ayıramadığımız gibi pozitif vakalara yakın olmamızdan dolayı yeri geliyor ailemizden 15 gün, 1 ay uzak kalıyoruz. Bizim için zor olsa da devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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