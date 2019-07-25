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Film gibi operasyon! Şarlatan Oktar'ın sağ kolunu perde de kurtaramadı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ait iddianameden yeni bir ayrıntı daha çıktı. Sosyal medya üzerinden video paylaşımı ile propaganda yapan Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ı fondaki perdenin yakalattığı ortaya çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
Film gibi operasyon! Şarlatan Oktar'ın sağ kolunu perde de kurtaramadı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın 'sağ kolu' Tarkan Yavaş'ın yakalandığı bildirildi.

Haberde Yavaş ile ilgili olarak şunlar anlatıldı:

"30 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içindeydi. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler’i bitirdi, siyasi tarih üzerine yüksek lisans yaptı. Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak gösteriliyor, onun yerine birçok konferansta yer alıyordu. Tarkan Yavaş’ın, Adnan Oktar’ın tüm sırlarına vakıf olduğu anlatılırdı.

Hürriyet'in haberine göre, Oktar’ın kedicikleri ile program yaptığı A9 kanalında da etkin bir isimdi. Haftalık olarak ‘Gündem Analiz’ isimli programı hazırlıyordu. Örgütte de çok önemli bir konumu olduğu ifade ediliyordu. Didem Ürer villadaki işleri takip ederken, Tarkan Yavaş’ın sorumluluk alanı ‘dışarısı’ydı. Adnan Oktar örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018’deki büyük operasyonda gözaltına alınanlar arasında yoktu.

Firariydi, ama sürekli sosyal medyadan videolar paylaşıyordu."

'Polisler videoları tekrar tekrar izlerken perde dikkat çekti'

"Adnan Oktar Örgütü’ne perde operasyonu" başlığıyla yayımlanan haberde, Yavaş'ın yakalanmasıyla sonlanan sürece dair şu detaylara yer verildi:

"Emniyet güçleri, kaçtığının ikinci günü nerede olabileceğine ilişkin bir bölge saptadı.

Gaziosmanpaşa’da olabilirdi, ancak net bir adrese ulaşılamadı.

Polisler, videoları tekrar tekrar izlerken bir perde dikkat çekti. Perdecilerin yoğun olduğu Unkapanı’na gittiler. Görüntüdeki perdeyle ilgili sorular sormaya başladılar: Kim üretiyor, İstanbul’da kimler satıyor, perde yeni sezon mu eski mi?

Düz bir perde olsa çok yere satılmış olabilirdi, ancak bu çok giden bir desen değildi. Önce toptancısına, oradan dağıtımcısına ulaşıldı. Son altı ay içinde nerelere perde gönderildiğini öğrendiler. Takip sonunda ulaşılan bir satıcı, Gaziosmanpaşa’da bir adrese bu perdeyi taktığını söyledi. Büyük bir siteydi. Daireyi hatırlamıyordu. İstihbarat çalışmasıyla sitede Tarkan Yavaş’ın bulunduğu daire de tespit edildi. Mali Şube Müdürü Furkan Sezer ve ekibi bir ay boyunca iz peşinde koştu. 10 Ekim’de yakalandığında Tarkan Yavaş yine o perdenin önündeydi. Yerini saklamak için kapalı tuttuğu perde yüzünden yakayı ele vermişti...

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
  1. İstanbul
  2. Tarkan Yavaş
  3. adnan oktar

YORUM YAZ

  • CabirCabir47 dk önce
    Sureti haktan görünmeye çalışan bu saltanat örgütü sıcacık bir hayattan buz gibi bir hayata geçtiler,tabiki yeniden eski saltanat ortamına kavuşmak için mücadele edecekler,zor bulurlar eski günlerini bu münafıklar.

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