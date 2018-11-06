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Film gibi operasyon! Polis, boyacı kılığına girdi, suçüstü yakaladı!

Bayrampaşa'da polis, boyacı kılığına girerek, 3 torbacıyı suçüstü yakaladı.

06 Kasım 2018 Salı 16:17
Film gibi operasyon! Polis, boyacı kılığına girdi, suçüstü yakaladı!

Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Polis, boyacı kılığına girdi

Çalışma kapsamında Muratpaşa Mahallesi'nde 4 Kasım'da uyuşturucu satışı yapılacağını belirleyen ekipler, bölgede önlem aldı. Bir polis boyacı kılığına girerek, şüpheli iki kişiyi takibe başladı. Bu sırada uyuşturucu alışverişi yapıldığını gören boyacı kılığındaki polis, şüphelileri suçüstü yakaladı. 

Bonzai ele geçirildi

Önlem alan polis ekiplerinin de desteğiyle yapılan üst aramasında, şüpheliler Ü.Y. ve E.K'nın üzerinde bir miktar bonzai ele geçirildi. 

Uyuşturucu ve para bulundu

Şüphelilerin uyuşturucuyu para karşılığında Pakistanlı bir kişiden aldıklarını söylemesi üzerine, Pakistan uyruklu R.M.S. de gözaltına alındı. Bu şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,23 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 215 lira bulundu. 

Şüpheliler serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. 

Bu arada, operasyon anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:17
  1. polis
  2. torbacı operasyonu
  3. uyuşturucu operasyonu

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