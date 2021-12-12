Film gerçek oldu! Göçmenler, Türkiye yerine oraya bırakıldı

Münübe Yılmaz

Türk filmlerinden aşina olduğumuz göçmenlerin umut tacirleri tarafından gitmek istedikleri ülkeye değil de farklı bir ülkeye götürülüp bırakılması sahnesi gerçek oldu. Değişik gerekçelerle Afganistan’dan Türkiye’ye gelmek isteyen bir grup mültecinin, Türkiye yerine Irak’ın Süleymaniye şehrine bırakıldığı ortaya çıktı.

Afganistan’ı terk ettikten sonra İran’a geçtiklerini, hedeflerinin ise Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek olduğunu söyleyen mağdur mültecilerden Şeyma (29) ile kız kardeşi Şabanu (23), bu hedeflerine varmak için kaçakçılarla anlaştıklarını ifade etti. Kaçakçıların kendilerini Türkiye yerine Süleymaniye sınırına bıraktıklarını, bu gerçeğin farkına ise insanlara “Burası neresi” diye sorduktan sonra vardıklarını belirten göçmenler, resmi ikamet izinleri olmadığından dolayı 5 gün boyunca parklarda uyuduklarını anlattı. “Durumumuz çok kötüydü. Resmi makamlar bize yalnızca geçici süre kalmamız için bir belge verdi. Üzerindeki telefon numarasını defalarca aramamıza rağmen cevap alamadık” diyen mültecilerin yardımına ise bir iş adamı yetişti. Mağdur göçmenler hayırsever işadamı tarafından otele yerleştirildi.