Film değil, gerçek! D 100'de aracıyla yol kesti
İstanbul Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı aracıyla başka aracın yolunu kesen şahıs, kazaya sebebiyet verdi.
İstanbul Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde yaşanan kazada iddiaya göre, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Karşılıklı laf atışması sonrası sürücü ,hafif ticari aracıyla otomobilin önünü kesti.
Ardından akan trafikte duran otomobile, arkadan gelen taksi çarptı.
Kazaya neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı.