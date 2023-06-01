Filistinlileri katlettiği yerde LGBT haklarını savunacaklar

Bugün başlayacak törenlerde 100 kadar etkinlik yapılacak. LGBT törenleri için “İsrail'in demokratik, eşitlikçi ve hoşgörülü olduğunu gösterme zamanıdır.” mesajları verildi.

İddialı hazırlıkların yapıldığı LGBT kampanyası, bir dernek tarafından yürütülüyor. LGBTQ Derneği Başkanı Hila Pe'er, “LGBT etkinlikleri bu yıl çok önemli. İsrail halkının bu yılki etkinliklere katılarak, İsrail'in demokratik, eşitlikçi ve hoşgörülü olduğunu gösterme zamanıdır. Haklarımızın ve özgürlüklerimizin hükümetin tehdidi altında olduğu yılda, eşcinsel topluluğa kültürümüzü, kimliğimizi ve sevgimizi gururla göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

KUDÜS'TE DE KUTLAMA OLACAK

Filistin halkının yıllardır baskın, gözaltı ve silahlı saldırılara uğradığı işgal altındaki Kudüs toprakları da yarın başlayacak LGBT kutlamalarına ev sahipliği yapacak. Kudüs'ün sözde ‘Gurur ve Hoşgörü Evi’ Başkanı Jonathan Valfer, “Siyaset bu yıl, eşcinsel topluluk üyelerine yönelik şiddet, psikolojik ve duygusal yardım çağrılarında artışa neden oldu. Kudüs'te gerçekleşecek geçit töreni, ifade özgürlüğünün, kanun önünde eşitliğin, güvenlik içinde yaşama ve kim olduğumuzla gurur duyma hakkının bir sembolüdür.” dedi.

Şalom gazetesinin haberine göre, Ortadoğu’nun en büyüğü olarak kabul edilen Tel Aviv geçit töreni ise 8 Haziran'da gerçekleşecek. Tel Aviv ayrıca cuma günü İsrail'in en sevilen sanatçılarının yer aldığı Yarkon Park'ta bir partiye ev sahipliği yapacak.

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