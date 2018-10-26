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Filistinlilere uyarı: Mülklerinizi Yahudilere satmayın!

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbesinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere "Mülklerinizi Yahudilere satmayın" uyarı yaptı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:57
Filistinlilere uyarı: Mülklerinizi Yahudilere satmayın!

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Yahudilere gayrimenkul satışının "haram ve ihanet" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme politikası çerçevesinde Filistinlilerin mülklerini satın almaya çalıştığını belirten Şeyh Hüseyin, "Mukaddesatınıza ve size emanet edilen gayrimenkullerinize sahip çıkın. Allah sizi bu kutsal şehrin muhafızları olmanız için halifeler kıldı." dedi.

'Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır'

Filistinlilere Kudüs'e sahip çıkma çağrısı yapan Şeyh Hüseyin, "Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır, Filistin halkının ve İslam ümmetinin bütününün topraklarıdır." diye konuştu.

Şeyh Hüseyin ayrıca, İsrail polisinin Kıyamet Kilisesi önündeki Hristiyan din adamlarının protestosuna müdahale etmesini de kınadı ve İsrail’in Hristiyan Filistinlilere de "zulmettiğini" söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:57
  1. Kilis
  2. Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin
  3. Mescid-i Aksa

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