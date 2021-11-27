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Dünya Filistinlilerden Facebook’a karşı ‘intifada’
Dünya

Filistinlilerden Facebook’a karşı ‘intifada’

Filistinliler, Facebook'un siyonist yanlısı ve Filistin karşıtı politikalarına karşı çıkmak için kampanya başlattıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:24:00 -
Filistinlilerden Facebook’a karşı ‘intifada’

Münübe Yılmaz

Filistinliler, İsrail’in en büyük destekçilerinden olan Facebook’a karşı harekete geçti. Filistinli aktivistler, Facebook'un siyonist yanlısı ve Filistin karşıtı politikalarına karşı çıkmak için bir kampanya başlattıklarını ilan etti. 

Facebook, İsrail'in artan saldırganlığına hiçbir zaman itiraz etmedi

Facebook'un, siyonistlerin zulmünü dünyaya anlatan çok sayıda haber sitesini ve binlerce şahsi hesabı sildiğini veya kısıtladığını hatırlatan aktivistler “Facebook'un Filistinlilere karşı ikiyüzlü politikasını kınıyoruz. Facebook, İsrail'in artan saldırganlığına ve Filistinlileri tutuklayıp öldürmeye teşvikine hiçbir zaman cevap vermemiştir. Filistinli önemli şahsiyetlerin anlatıldığı Filistin sayfaları Facebook kriterlerine aykırı bulunarak silinirken, doğrudan Filistinlilerin katledilmesini ve Filistinlilere şiddeti teşvik eden İsrail sayfalarına ise dokunulmamıştır” diyerek siyonist destekçisi Facebook’a tepki gösterdi. Aktivistler ayrıca, “İşgalci rejim, şehitlerin kanıyla sulanan Filistin destanını yok edebileceğini düşünüyor. Halbuki bu anlatılanlar onların sanal ve hayali dünyasından daha büyüktür” ifadelerini kullandı.

Filistin hesaplarını silme taleplerinin yüzde 90'ını kabul ediyor

Geçen yıl boyunca 350'den fazla Filistin sayfasını kaldıran Facebook, İsrailli yetkililerin Filistin hesaplarını silme taleplerinin yüzde 90'ını kabul ettiğini resmen açıklamıştı.

 

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