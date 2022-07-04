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Dünya Filistinliler Siyonist zulmüne karşı eyleme başladı
Dünya

Filistinliler Siyonist zulmüne karşı eyleme başladı

Siyonist terör devleti İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yaşayan Müslümanlara yönelik zulüm politikalarına karşı protestolar yükseliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 14:27:00 -
Filistinliler Siyonist zulmüne karşı eyleme başladı

Yeni Akit  Ankara

Filistinli Müslümanlar, terör devleti İsrail’in uyguladığı şiddet baskı ve işkence politikalarını proteste eylemlerini artırarak sürdürüyor. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, Filistinli vatandaşlar, esirlere destek olmak ve kadın tutsak Saide Ferecallah'ın cezaevinde şehid olmasını protesto etmek için Gazze'deki Kızılhaç merkezi önünde bir araya geldi.

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