  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistinliler, Pompeo’nun Yahudi yerleşim birimine ziyaret planını protesto etti
Aktüel

Filistinliler, Pompeo’nun Yahudi yerleşim birimine ziyaret planını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:51:14 -
Filistinliler, Pompeo’nun Yahudi yerleşim birimine ziyaret planını protesto etti

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail’e resmi temaslar kapsamında gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan bir Yahudi yerleşim birimine ziyaret planını protesto etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad'ın da içinde bulunduğu Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine, Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı El-Bire bölgesinde toplanan binlerce Filistinli, Pompeo’nun Batı Şeria’daki Psagot Yahudi yerleşim birimine ziyaretine tepki gösterdi.

Eylemciler, Pompeo’nun yerleşim birimine ziyaretinin reddedildiği sloganların yer aldığı pankartlar taşıdı.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul eylemde yaptığı konuşmada, Pompeo’nun bu ziyaretinin Filistin halkını şaşırtmadığına dikkati çekerek, "Tüm ABD yönetimleri İsrail yanlısıdır ancak Donald Trump’ın yönetimi işgal devletinin bilfiil ortağıdır." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf ise Pompeo’nun ziyaretini uluslararası hukuka apaçık bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Ebu Yusuf, bu ziyaretin Yahudi yerleşim birimlerine meşruiyet kazandırmayacağını vurgulayarak, Filistin halkının sahada yeni bir statükonun oluşturulmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından göstericiler, Pompeo’nun ziyaret etmesi planlanan Psagot Yahudi yerleşim birimine doğru yürüyüşe geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e resmi ziyareti bugün başlayacak. Amerikan basınına göre, Pompeo, ziyaret kapsamında 1967'den bu yana işgal altında bulunan Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine de gidecek.

Mike Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!
Gündem

Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!

İnternette yapılan ikinci el ilaç satışları 'pes' dedirtti. Adeta zehir saçan yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış ilaçlar, “Aldım çocuğum..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay