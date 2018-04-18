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Filistinliler için çok önemli! Toprak Günü nedir?

30 Mart 1976'dan bu yana Filistinlilerin her yıl protesto ettiği ve adına Toprak Günü dedikleri olay nedir?

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:18
Filistinliler için çok önemli! Toprak Günü nedir?

30 Mart 1976 yılında, İsrail'in Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyuldu. Yaşanan bu olay sonrasında Filistin halkı, genel greve giderek gösteriler düzenledi.

Deir Hana beldesindeki  bu gösteriye katılan Filistinlilere ateş açan İsrail polisleri, 6 kişiyi şehit edip birçok insanın yaralanmasına sebep oldu.

Filistinlilerin direnişin simgesi olarak bilinen Toprak Günü, her yıl 30 Mart tarihinde etkinlikler düzenlenerek hatırlanır.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:18
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  2. Toprak Günü
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