Filistinliler için çok önemli! Toprak Günü nedir?

30 Mart 1976 yılında, İsrail'in Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyuldu. Yaşanan bu olay sonrasında Filistin halkı, genel greve giderek gösteriler düzenledi.

Deir Hana beldesindeki bu gösteriye katılan Filistinlilere ateş açan İsrail polisleri, 6 kişiyi şehit edip birçok insanın yaralanmasına sebep oldu.

Filistinlilerin direnişin simgesi olarak bilinen Toprak Günü, her yıl 30 Mart tarihinde etkinlikler düzenlenerek hatırlanır.