  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistinliler Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdı
Aktüel

Filistinliler Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 02:41:55 -
Filistinliler Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdı

RAMALLAH (AA) - Filistin'de, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak düzenlenen gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un posterlerini yaktı.

Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Filistinli, Macron'un açıklamalarını reddettiklerini belirtti.

Göstericiler, sürekli olarak İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i savunması nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini ve Türk bayrakları taşıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Naleyn beldesinde bir araya gelen Filistinliler de "Peygamberimiz kırmızı çizgidir. Anam babam sana feda ey Resul. Fransa terörist ve ırkçı bir devlettir." yazılı pankartlar açtı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya genelinde vaka sayısı açıklandı
Korona Virüs

Dünya genelinde vaka sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 43 milyonu geçtiği bildirildi.
Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Dünya

Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı

Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı...
Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!
Dünya

Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!

İslam'a hakaretleri, Hz. Muhammed'e (s.a.v) saygısızlığı ve camileri kapatacak kadar Müslümanlara kin duyması nedeniyle İslam dünyasının tep..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay