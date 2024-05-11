Filistinliler Filistin’i terk etmesin

Yaşanılanların dayanılmaz olduğunu vurgulayan Yaycı Paşa, şunları dile getirdi: “Filistinliler ülkelerini terk ederse İsrail amacına ulaşır. Bu zamana kadar Yahudi yerleşimciler zaten Filistin topraklarını işgal ettiler; Gazze ise şimdi askeri olarak soykırım ile işgal edilmektedir. Filistin’deki Müslüman nüfusunun gitmesi İsrail’in ana amacıdır. İsrail asıl amacı olan Gazze’yi işgal ettikten sonra genişleme planını harekete geçirecektir.

Mülteci bir aldatmaca

“İsrail ve Batı ekonomik zorluklar yaşayan ülkelere siyasi baskılar ile para teklif ederek, Filistinli mültecileri kabul etmelerine yönelik baskı kuruyorlar. Filistinlileri mülteci olarak kabul eden üçüncü ülkeler İsrail’in ana amacına hizmet eder! Kim buna yeltenirse yardımcı olursa bilin ki siyonizme hizmet ediyordur! Filistinli Müslümanları bölgedeki kötü durum öne sürülerek topraklarından çıkarıldığı takdirde İsrail burayı işgal edecektir. İsrail’in Gazze’yi işgalinin önündeki en önemli engel oradaki Filistinli Müslüman nüfustur. Gazze kaybedilirse Filistin, Mavi Vatan’ını kaybedecektir. Gazze kaybedilirse Filistinliler gelecek nesline petrol, doğalgaz, balıkçılık gibi mirasını da kaybedecektir. Geçmişten ders çıkarılmalıdır Suriye’de Irak’ta topraklara PKK/YPG yerleşmiştir.

Petrol 3 günde savaş bitirir

“Filistin’e en samimi desteği veren Türkiye’dir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesinde Filistin meselesi için Türkiye acil toplantıya çağırarak petrol ambargosu uygulanmaları ve hava sahasının İsrail’e kapatılmaları yönünde çağrıda bulundu ancak bunu reddedenler Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve FAS’tır. Tüm Batı’ya petrol ambargosu uygulandığında 3 gün içinde Batı ekonomisi felce uğrar ve bu soykırım biter.

Hamas’a yapıldığı gibi İran’a birtakım propagandalar yapıldı. ‘İran, İsrail’e saldırabileceğini gösterdi; İran Filistin halkına desteğini gösterdi’ gibi asla gerçekleşmeyen olaylarla propagandalar yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı bu eylemleri Şam’daki Büyükelçiliğe yapılan saldırıya misilleme olarak yaptığını Filistin halkı için yapmadığını zaten açıkladı. Yemen kimin kontrolünde İran’ın. Irak’ta Şii bir hükümet bulunuyor bu hükümet kimin kontrol alanında İran’ın. Bu demektir ki İran, İsrail ile anlaşmıştır. İran, Filistinli Müslümanların topraklarını boşaltmasını istiyor ve bu konuda İsrail’e yardım etmektedir.

Sonraki hamle Suriye

“İsrail, ‘İran destekli gruplar Lübnan ve Suriye’den bana saldırıyorlar’ bahanesiyle ABD ile birlikte Lübnan ve Suriye’ye girebilir. Bundan sonraki tehlike ise Türkiye’ye yöneliktir. PKK/PYD ile birlikte alan genişletecek olan İsrail, Suriye üzerinden Türkiye’ye komşu olacaktır. Irak’a getirilen Filistinlilerin Irak üzerinden Türkiye’ye sokulması da mümkündür.”

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