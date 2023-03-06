Filistinli yetkili Şeyh: "Barışçı direnişe halen tamamen bağlıyız"

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyye televizyon kanalına konuşan Şeyh, 26 Şubat'ta Ürdün'ün Akabe şehrinde düzenlenen güvenlik toplantısı sonrasındaki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şeyh, "Filistin'deki olaylar, Filistin halkına yönelik şiddet ve ihlallere verilen tepkilerdir. Filistinlilerin tepkilerinin çoğu, artık bu duruma katlanamayan Filistinlilerin gösterdiği bireysel tepkilerdir." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus ve Cenin'deki katliamları ve Havara'da Filistinlilerin evlerinin yakılmasını hatırlatan Şeyh, "İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve suçlarına Filistinlilerin tepki göstermesini kim önleyebilir?" şeklinde konuştu.

Şeyh, "Resmi olarak, barışçı direnişe halen tamamen bağlıyız. Bu durumun İsrail'i utandırdığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta yaklaşan ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürme amacıyla bir güvenlik toplantısı düzenlenmişti.

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Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistin arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.