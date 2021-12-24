Filistinli yaşlı kadın yahudi işgalci tarafından ezilerek şehit edildi!

Filistinli yaşlı bir kadın, Yahudi işgalcinin araçla çarpması sonucu şehid oldu. Yahudi işgalcinin Filistinli kadına kasten çarptığı, ağır yaralanan kadının daha sonra şehid olduğu belirtildi. Gadir Enis Musalime isimli kadına çarpan Yahudi işgalcinin daha sonra olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Filistinlilerin arazilerinin gasp edilmesi suretiyle inşa edilen Yahudi yerleşim merkezlerine yerleştirilen gasıp siyonistler, Filistinlilere karşı çeşitli şekillerde terör estiriyor. Başvurdukları terör ve şiddet yöntemlerinden biri de insanlara araçlarla cadde ve sokakta kasıtlı olarak çarpmak suretiyle ölümlerine veya yaralanmalarına neden olmak.

Onların bu terör eylemleri, işgalcilerin sözde mahkemelerinde hep cezasız kaldığı için Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyorlar. (İLKHA)