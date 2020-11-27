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Dünya Filistinli tutuklu Ahres 103 günün sonunda İsrail’e geri adım attırdı
Dünya

Filistinli tutuklu Ahres 103 günün sonunda İsrail’e geri adım attırdı

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gün açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:46:00 -
Filistinli tutuklu Ahres 103 günün sonunda İsrail’e geri adım attırdı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esir İşleri Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı açıklamada, İsrail'in Ahres'i serbest bıraktığını duyurdu. Kadri Ebubekir, Ahres'i Batı Yaka'daki Nablus'ta bulunan en-Necah Ulusal Hastanesi'ne nakletmek için hazırlık yapıldığını belirtti. Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine 6 Kasım'da son vermişti.

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Yaka'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

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