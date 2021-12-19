Filistinli tutsak Ebu Hevvaş 124 gündür açlık grevinde!
İşgalci İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Filistinli tutsak Ebu Hevvaş’ın, İsrail’in insanlık dışı zulüm politikalarını protesto etmek üzere başlattığı açlık grevinde 124’üncü gün geride kaldı.
Yeni Akit Ankara
İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Filistinli tutsak Ebu Hevvaş’ın, İsrail’in insanlık dışı zulüm politikalarını protesto etmek üzere başlattığı açlık grevinde 124’üncü gün de geride kaldı. Filistinli Esirler Kuruluşu’ndan yapılan açıklamada, “Filistinli tutsak Ebu Hevvaş, ciddi sağlık sorunlarına rağmen açlık grevine 124'üncü gününde de devam ediyor” denilerek cezaevlerindeki tutuklulara insanlık dışı muamelede bulunan İsrail rejimi protesto edildi.