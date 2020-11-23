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Dünya Filistinli taraflar uzlaşamadı
Dünya

Filistinli taraflar uzlaşamadı

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, "Filistin Uzlaşı Diyalogları, Hamas ile seçimlerin tarihine ilişkin yaşanan anlaşmazlıktan dolayı başarısız oldu." diyerek uzlaşının sağlanamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 04:55:00 -
Filistinli taraflar uzlaşamadı

Filistin devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Rucub, "Uzlaşı, kompleksli ve hassas bir konu ancak, anlaşmaya ileten bir temel yarattığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Hamaslıların "Seçimler niye hepsi eş zamanlı yapılmıyor?" diye sorguladıklarını aktaran Rucub, gündeme getirilen bu sorunla karşılaştıklarını ancak diyalogun yeniden başlamasından ümitli olduklarını söyledi.

Rucub, ülkedeki tüm Filistinli grupların seçimlerin yasama, başkanlık ve ulusal meclis seçimleri şeklinde bir sırayla yapılması konusunda ittifak ettiklerini öne sürdü.

Kahire'de yürütülen Filistin Uzlaşı Diyaloglarının söz konusu seçim tarihleri konusunda Hamas ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı başarısız olduğunu söyleyen Rucub şunları kaydetti:

"Filistin iç diyalogu herhangi bir dönüşüme, değişime ya da alınan bir pozisyona tabi değildir. İsrail ile ilişkilerin geri dönüşü, sonuçları, siyasi boyutu ya da etkileri olmayacak acil adımlardır. Bunun uzlaşıya olumsuz bir etkisi olamayacaktır"

Fetih ve Hamas heyetleri arasında 15-17 Kasım tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarda bazı noktalarda anlaşma sağlandığı ve ilerleyen dönemde görüşmelere devam etme kararı alındığı duyurulmuştu.

Daha önce eylül ayında İstanbul'da Hamas ve Fetih arasında yapılan görüşmelerde Filistinli diğer grupların da katılımının olduğu kapsamlı bir ulusal diyalog vizyonu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

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