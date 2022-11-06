Filistinli Şehid Musab’ın annesi yürekleri dağladı

Batı Şeria’nın orta kesimindeki Ramallah kenti yakınlarında 5 Kasım Cumartesi işgal güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir genç şehit olurken bir diğeri de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ramallah’ın doğusundaki El-Mezraa Eş-Şarkiyye köyü sakinlerinden 18 yaşındaki Musab Muhammed Mahmud Nefel’in Sencel beldesi yakınlarında işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralandığını, Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezi’ne kaldırıldığını ve durumunun çok ağır olduğunun belirtildiğini, daha sonra doktorların Filistinli gencin şehit olduğunu duyurduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca Sivil İşler Heyeti’ne Sencel beldesi yakınlarında bir başka gencin de işgal güçleri tarafından yaralandığı bilgisinin iletildiğini söyledi.

Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin El-Mezraa Eş-Şarkiyye köyüne giden toprak yolda Musab Nefel’e ve bir başka gence ateş açtığını, biri ağır olmak üzere iki gencin de yaralandıklarını, işgal askerlerinin yaralı gençlerden birini gözaltına aldığını ve Musab Nefel’i Filistin sağlık ekiplerine teslim ettiğini bildirdi.

Şehit gencin ailesi, Musab Nefel’in ve ailesinden bazı kişilerin arazilerinde zeytin topladıkları sırada Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısına maruz kaldıklarını, bunun üzerine birbirlerinden ayrılıp kaçmak zorunda kaldıklarını, daha sonra silah seslerinin duyulduğunu ve ailenin Musab’a ve diğer gence ulaşamadığını belirtti.