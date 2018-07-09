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Filistinli nineden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KUDÜS çağrısı!

Filistin’de 88 yaşındaki yaşlı kadın Emine Abdullah Darviş Kanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Kudüs size emanet. Kudüs’ü kurtarın.” dedi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
Filistinli nineden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KUDÜS çağrısı!

Filistinli 88 yaşındaki Emine Abdullah Darviş Kanan, bugün yemin ederek göreve başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüntülü mesaj gönderdi.

"TÜRKLER GİTTİKLERİ İÇİN AĞLIYORUM"

Filistinli kadın mesajında, "Ben Emine Abdullah Darviş Kanan, 88 yaşındayım. 1948’de İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından ailemle mülteci olarak köyümüzden yola çıktık. Babam Türk ordusunda 40 sene hizmet etmişti, Türk ordusunu adil olduğu için çok seviyordu. Türkler ile Filistinlilerin kanları birbirine karıştı. İngiliz ordusu 1945’te kentimize gelmişti, babam onları gördüğünde çok ağlamıştı. Ona sordum, ’neden ağlıyorsun’ dedim. Babam, ‘Kızım Türkler gittikleri için ağlıyorum.’ dedi bana” ifadelerini kullandı.

"KUDÜS SİZE EMANET"

Filistinli kadın, Recep Tayyip Erdoğan’a mesajını ise; “Kudüs size emanet. Onu yalnız bırakmayın. Hepimiz onu kurtarmak için askeriz. Kudüs Müslümanlara aittir. Erdoğan sizden rica ediyorum Kudüs’ü kurtarın.” dedi.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kudüs
  3. Filistinli Nine

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